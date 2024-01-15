Хельсинки, 15 января, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Правительство Финляндии планирует весной 2024 года полностью запретить гражданам России сделки с недвижимостью, а также расследовать сделки, заключённые ранее, заявил 15 января министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Иван Шилов ИА Регнум

«Определённые решения могут быть приняты уже весной. Помимо полного запрета на проведение сделок в Финляндии для граждан РФ, также будет проведено расследование по уже проданным россиянам объектам недвижимости», — сказал Хяккянен в интервью Helsingin Sanomat.

Власти Финляндии в настоящее время ищут «юридические основания» для таких мер, отметил он также. Для утверждения новых ограничений рассмотрение вопроса в парламенте не понадобится, правительство сделает это своим решением, сказал Хяккянен. В рамках нового пакета антироссийских санкций ЕС у властей Финляндии появилась возможность конфисковать объекты недвижимости и бизнес, принадлежащие попавшим под санкции лицам, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года власти Финляндии анонсировали упрощение процесса конфискации принадлежащей россиянам недвижимости. Ранее Хельсинки ужесточил ограничения на въезд для владельцев недвижимости и проведение платежей из России.

Москва рассматривает планы Финляндии по изъятию у россиян недвижимости как очередное намерение ущемить их права, поэтому не оставит такие действия без ответа, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сейчас каждый финский политик надеется выслужиться перед НАТО, поэтому Хельсинки последовал плохому примеру европейских стран, прежде всего Великобритании, и пытается изымать или блокировать имущество владельцев из России, заявил в беседе с ИА Регнум первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Новые санкции ЕС против России могут позволить изъять заграничную недвижимость россиян, в частности, находящийся в Финляндии и принадлежащий бизнесменам из России стадион Helsinki Arena, отмечали в ноябре 2023 года обозреватели финского агентства STT.