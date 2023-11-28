Хельсинки, 28 ноября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Новые санкции Европейского союза против Москвы могут позволить изымать заграничную недвижимость россиян, в частности, находящийся в Финляндии принадлежащий бизнесменам из России стадион Helsinki Arena (бывш. Hartwall Arena. — Прим. ИА Регнум). Об этом 28 ноября сообщило финское агентство STT.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Новые санкции поддержат изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов… Пакет также был разработан для поддержки конфискации, если такие активы, как арена в Хельсинки, не могут быть доступны общественности», — говорится в публикации.

По информации источника, при продаже замороженных российских активов, в этом случае — стадиона, денежные средства тоже останутся замороженными.

Среди владельцев Helsinki Hall числятся российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, которым принадлежит около 45% акций стадиона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Финляндия в течение ближайшего времени введёт новые ограничения на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия иностранцев, которые нуждаются в убежище. При этом он не уточнил конкретные сроки такого решения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 ноября заявил, что большая часть введённых Западом антироссийских санкций останется в силе после окончания конфликта на Украине. Он подчеркнул, что ввиду этого России нужно всё производить самостоятельно, чтобы не пострадать в случае введения в отношении неё каких-либо новых санкций.