Москва, 12 октября, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Россия рассматривает планы Финляндии разработать механизмы изъятия у россиян недвижимости как очередное намерение ущемить права граждан России и не оставит такие действия без должного ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Nancy & Steve Ross/globallookpress

«Воспринимаем данное заявление как очередное намерение Хельсинки ущемить права российских граждан», — говорится в ответе официального представителя МИД России, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнила, что сначала было тотальное ограничение поездок, затем запрет на ввоз легковых автомашин с российскими номерами с угрозами изъятия находящихся в Финляндии автотранспортных средств, прекращение оплаты по финансовым инструментам.

«Сейчас дело ведётся к полному абсурду», — добавила Захарова, отметив, что финны изобретают всё новые и новые санкции, а потом «удивляются», что граждане России не могут перевести деньги в Финляндию либо приехать в страну для обеспечения должного содержания своей недвижимости.

«Планируемое решение является очередным подтверждением русофобской сущности политики нынешних властей Финляндии, пренебрегающих нормами права. Мы не оставим без должного ответа такие действия так называемого цивилизованного финского государства, лишь на словах придерживающегося ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, правительство Финляндии до конца срока своих полномочий в 2027 году намерено облегчить процесс изъятия принадлежащей гражданам России недвижимости. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE, ссылаясь на министра юстиции Леену Мери.

Ранее Финляндия ещё больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости, проведение банковских платежей из России в банки этой страны крайне затруднительно, это делает невозможным оплату налогов и счетов за объекты недвижимости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нацизмом запрет ряда европейских стран на въезд автомобилей с российскими номерами. Лавров пояснил, что подобные запреты вводят только по отношению к русским.

В Еврокомиссии 8 сентября ввели запрет на въезд в страны ЕС на автомобилях, зарегистрированных в России. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен 15 сентября объявила о запрете на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей. При этом ограничения не коснулись дипломатических авто и машин россиян, въезжающих в страну по гуманитарным причинам.

Финская таможня за прошедшие выходные не пропустила в страну 37 автомобилей с российскими номерами. Отмечается, что с введением запрета на российские автомобили спала интенсивность движения на границе: в обычное время за сутки в Финляндию въезжали около 700 человек, сейчас показатель упал до 135 человек за два выходных дня. Однако увеличилась интенсивность автобусного движения на границе России и Финляндии.