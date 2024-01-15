Москва, 15 января, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Министерство обороны США в октябре 2023 года объявило о начале обучения специалистов по биологическим программам, к ним привлекаются в основном бывшие сотрудники военных ведомств, имеющие опыт военно-биологической деятельности, заявил на брифинге 15 января начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

(сс) Dean Calma. IAEA

«В октябре 2023 года Минобороны США объявило о запуске программы обучения специалистов для реализации стратегии биопроизводства, при этом в качестве кандидатов в приоритетном порядке рассматривались бывшие сотрудники военных ведомств, имеющие опыт военно-биологической деятельности», — сказал Кириллов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе брифинга 15 января генерал лейтенант также заявил, что Министерство обороны передало военно-следственным органам досье на фигурантов военно-биологической деятельности США. В него включены в том числе граждане этой страны. В список входят, в числе прочих, представители подрядных организаций Пентагона.

Ряд участников биологических программ на Украине разрабатывали биологическое оружие для Пентагона, отметил также Кириллов. В Минобороны полагают, что проводимые США биологические исследования двойного назначения и связанные с ними риски требуют независимого международного расследования.

Кирилов также сообщил, что полученные документы подтверждают участие фондов Джозефа Байдена и Джорджа Сороса в финансировании зарубежной военно-биологической деятельности США. Вашингтон воссоздаёт технологии для наступательной биологической пронаммы, отметил генерал-лейтенант.