Москва, 15 января, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Многие американские учреждения, которые участвовали в биологических программах на Украине, ранее были подрядчиками Пентагона по разработке биологического оружия. Об этом 15 января заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Airman 1st Class Leon Redfern/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Примечательно, что многие из государственных и научных учреждений, перечисленных в документе как подрядчики Пентагона в рамках программы разработки биологического оружия, сегодня задействованы в так называемой «Программе снижения биологической угрозы», проводимой ДИТРА (управление Пентагона по снижению угрозы оружия массового поражения) на территории Украины», — заявил он на брифинге.

Кириллов добавил, что направления реализации исследований не изменились — приоритетными являются «всё те же возбудители туляремии, сибирской язвы, клещевых инфекций».

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе 16 октября заявил о росте вероятности диверсий ВСУ с использованием биологического оружия. По его словам, возможность полной утраты Киевом контроля над своими биообъектами высока и нельзя исключать несанкционированный доступ к опасным патогенам и биологическим образцам.

Позднее на заседании комиссии Совбеза России по противодействию угрозам биобезопасности зампред СБ Дмитрий Медведев заявил, что США продолжают создавать особо опасные патогены в рамках военно-биологических программ. По его словам, технологически развитые страны сегодня делают особый акцент на использовании современных биотехнологий, а такая деятельность не всегда носит созидательный и мирный характер.