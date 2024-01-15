Москва, 15 января, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России передало военно-следственным органам досье на фигурантов военно-биологической деятельности на Украине, в него включены в том числе граждане США, сообщили в Минобороны 15 января.

Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

«В результате анализа полученной документации было установлено более 50 фигурантов, в числе которых должностные лица государственных органов США и Украины, сотрудники посреднических организаций и частных компаний», — рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В список вошли, в частности, сотрудники компании DITRA граждане США Кеннет Майерс, Роберт Поуп и Джоанна Уинтрол, представители подрядных организаций Пентагона Battel и EcoHealth Alliance Кэвин Оливал, Карен Сейлорс и Льюис фон Таер, а также принимавшие участие в реализации ряда проектов граждане Украины Михаил Усатый и Татьяна Кирьязова.

Сотрудники Украинского научно-технического центра и агентства США по международному развитию разрабатывали сценарии, направленные на обвинение России в применении биологического оружия, сообщил Кириллов.

Также фигурантами досье стали причастные к распространению пандемии COVID-19 и получившие финансовую выгоду от распространения некачественных вакцин бывший директор ЦРУ Джина Хаспел, министр здравоохранения США Алекс Азар и советник Белого дома Энтони Фаучи, заявил представитель Минобороны. Кроме того, в переданных следствию материалах — данные о руководителях фармацевтических компаний Pfizer и Moderna, получивших сверхприбыли на продажах опасных для здоровья человека препаратов, сказал он.

Военно-следственные органы дадут соответствующую правовую оценку действия фигурантов, отметил Кириллов.

Ряд участников биологических программ на Украине разрабатывали биологическое оружие для Пентагона, заявили также в ведомстве 15 января. В Минобороны полагают, что проводимые США биологические исследования двойного назначения и связанные с ними риски требуют независимого международного расследования.

В ведомстве также заявили об обеспокоенности ростом числа проводимых американскими военными исследований натуральной оспы. Биологи Пентагона исследуют потенциальное применение вируса оспы обезьян в качестве поражающего биологического агента, заявили в Минобороны.