Берлин, 15 января, 2024, 15:43 — ИА Регнум. ВВП Германии в 2023 году снизился на 0,3%, сообщили 15 января в Федеральном статистическом управлении страны.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press канцлер Германии Олаф Шольц

В четвертом квартале года в сравнении с третьим ВВП сократился также на 0,3%.

В статистическом ведомстве отметили, что покупательная способность населения Германии в 2023 году снизилась из-за роста потребительских цен и вынужденной экономии.

Среднегодовой уровень инфляции в Германии в 2023 году, по предварительным данным, составил 5,9%.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года Всемирный банк включил Россию в пятёрку крупнейших мировых экономик по величине ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности. Россия вытеснила из топ-5 Германию. Первые четыре места в рейтинге заняли Китай, США, Индия и Япония.

В ноябре 2023 года президент Владимир Путин напомнил, что Россия обогнала Германию по показателю валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, и подчеркнул, что такие тенденции будут только нарастать. Российская экономика превзошла немецкую вопреки тому, что Запад «душит и давит» на РФ со всех сторон, отметил президент в январе 2024 года.

В ноябре 2023 года в Федеральном агентстве Германии по труду и социальным вопросам сообщили, что уровень безработицы в стране вырос до 5,9%, что стало самым высоким показателем за последние 2,5 года.

У граждан Германии и предпринимателей этой страны резко выросли расходы на электроэнергию и газ, что может привести некогда преуспевающую экономику Германии «на паперть», отмечал в свою очередь российский предприниматель Олег Дерипаска.

В Институте германской экономики в августе 2023 года спрогнозировали, что из-за роста цен на энергоносители и высоких процентных ставок ВВП Германии по итогам 2023 года снизится на 0,5%, в III и IV кварталах года будет наблюдаться спад экономического производства, а по итогам всего года ВВП будет сопоставим с уровнем 2019 года.