Вашингтон, 4 августа, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Россия вошла в пятёрку крупнейших мировых экономик по величине ВВП, который рассчитан по паритету покупательной способности, обогнав при этом Германию и Великобританию. Это следует из обновленного рейтинга Всемирного банка (ВБ).

Иван Шилов ИА REGNUM

По оценкам ВБ, ВВП России в 2022 году по паритету был равен $5,510 млрд, а к 2030 году может достичь $5,943 млрд. То есть рост составит 7,9%.

В тройку лидеров вошли Китай, США и Индия с показателями ВВП на уровне $31,559 млрд, $23,149 млрд и $15,875 млрд. На четвёртом месте расположилась Япония ($5,675 млрд). При этом Россия обогнала Германию, Францию, Италию, Канаду и Великобританию. Последняя, впрочем, оказалась вне топ-10.

По прогнозам Всемирного банка, тройка лидеров к 2030 году не изменится.

Уточняется, что паритет определяет, сколько нужно национальной валюты разных стран для покупки определённой потребительской корзины и рассчитан в долларах США.

Как передавало ИА Регнум, по итогам 2022 года, согласно данным Всемирного банка, Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира, что стало лучшим достижением за последние восемь лет.

Российская экономика в 2022 году произвела товаров и услуг на 2,3 трлн долларов, что позволило ей занять восьмое место в рейтинге крупнейших мировых экономик. В последний раз Россия входила в десятку стран по этому показателю в 2014 году.

Крупнейшей экономикой мира по итогам прошлого года остались Соединённые Штаты Америки с номинальным валовым внутренним продуктом в 25,46 трлн долларов. На втором и третьем местах соответственно расположились Китай (17,94 трлн долларов) и Япония (4,17 трлн долларов).

Помимо вышеупомянутых стран, в десятку рейтинга также попали Германия, Индия, Великобритания, Франция, Канада и Италия.