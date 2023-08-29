Берлин, 29 августа, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Институт германской экономики (IW) прогнозирует, что ВВП ФРГ по итогам 2023 года снизится на 0,5% из-за роста цен на энергоносители и высоких процентных ставок, сообщается на сайте учреждения.

Иван Шилов ИА Регнум Бедность в Германии

Эксперты предполагают, что в III и IV кварталах текущего года в Германии будет наблюдаться спад экономического производства. При этом, по итогам всего 2023 года, ВВП будет сопоставим с уровнем конца 2019 года.

Безработными в среднем могут стать порядка 2,58 млн человек, это на 160 тыс. больше, чем в 2022 году. Уровень безработицы увеличится до 5,5%. Инфляция в 2023 году, по оценкам специалистов, составит 6,5%, что немного меньше уровня прошлого года.

По мнению специалистов, негативное влияние на экономику Германии оказывает высокая ориентация на мировые рынки и экспортная квота. Так, ФРГ в большей степени, чем другие страны, ощущает влияние ценовых шоков и рисков поставок из-за конфликта на Украине и напряжённости в отношениях с Китаем.

Из-за высокой инфляции страдает также внутренний спрос, частное потребление тормозит экономику, констатировали эксперты института.

Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия из-за сильной зависимости от экспорта ощутила на себе основную тяжесть ослабления мирового спроса, и рост её экономики неудовлетворителен. Исходя из его слов, немецкое правительство не будет субсидировать крупным компаниям рост цен на электроэнергию, несмотря на призывы ряда законодателей.

Член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм в августе 2023 года также указала на застой в экономике страны. Она призвала сограждан готовиться к трудным временам. Специалист считает, что в среднесрочной перспективе цены на энергоносители останутся высокими.

Президент РФ Владимир Путин 22 августа на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что несмотря на пессимистические прогнозы, Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира и обогнала Германию по объёму ВВП по паритету покупательской способности. Так, во втором квартале 2023 года ВВП вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причём более высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе нефти и газа.