Хабаровск, 11 января, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Россию «душат и давят» со всех сторон, она обогнала Германию и стала первой европейской экономикой и пятой — в мире. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Хабаровске.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объёму экономики в целом — первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе — номер один», — сказал он.

Глава государства отметил, что Россия обогнала Европу по паритету покупательной способности, хотя «на душу населения — нам еще надо стараться». По словам Путина, по этой причине в этом вопросе ещё есть над чем работать.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Всемирный банк включил Россию в пятёрку крупнейших мировых экономик по величине ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, где она обогнала ФРГ и Великобританию. В тройку лидеров вошли Китай, США и Индия. На четвёртом месте расположилась Япония.

Президент 17 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур — заявил, что Россия обогнала Германию по показателю ВВП по ППС (валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности). Он подчеркнул, что такие тенденции будут только нарастать.