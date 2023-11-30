Берлин, 30 ноября, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Германии к концу ноября вырос до 5,9%, что стало самым высоким показателем за последние 2,5 года, сообщило 30 ноября агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Федерального агентства труда и социальных вопросов.

Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

«Занятость сейчас растёт незначительно, а спрос на рабочую силу продолжает ослабевать», — сообщила журналистам глава ведомства Андреа Налес.

Она заявила, что безработица растёт из-за спада экономики, не успевшей восстановиться после энергетического кризиса прошлой зимой.

По данным агентства, за ноябрь число безработных в Германии увеличилось на 22 тыс. человек. При этом на многих предприятиях острая нехватка квалифицированных рабочих, объёмы производства сокращаются. Экономисты Торгово-промышленной палаты Германии спрогнозировали падение ВВП по итогам года на 2%.

Как сообщало ИА Регнум, Институт германской экономики в августе опубликовал доклад, в котором спрогнозировал снижение ВВП страны в 2023 годуна 0,5%, а также рост числа безработных до 2,58 млн человек. Эксперты заявили, что это произойдёт из-за роста цен на энергоносители.

Обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский 21 ноября заявил в статье, что Берлину из-за проблем в экономике придётся выбирать между финансовой поддержкой бизнеса в Германии и помощью Украине. Он отметил, что экономические проблемы сопровождаются политическим кризисов, так как правительственная коалиция теряет поддержку граждан, а популярность партии «Альтернатива для Германии» стремительно растёт.

Президент России Владимир Путин 30 ноября заявил, что Германия лишилась суверенитета, поэтому не реагирует на лишение доступа к российским энергоносителям. При этом Берлин оказывает помощь Киеву, хотя тот перекрыл газопровод, идущий из России в Германию, добавил российский лидер.