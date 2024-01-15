Москва, 15 января, 2024, 14:34 — ИА Регнум. В готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре между Россией и Ираном будет подтверждено безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности сторон. Об этом 15 января сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Артем Геодакян/ТАСС

Отмечается, что 15 января состоялись телефонные переговоры Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с Министром обороны и поддержки Вооружённых Сил Ирана бригадным генералом Мохаммадом Аштиани.

«Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проведённый телефонный разговор прошёл в дружественной атмосфере, он стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений между двумя странами.

Как передавало ИА Регнум, в ходе переговоров были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре решительно осудили удары группы стран во главе с США и Британией по Йемену. Отмечается, что министры также высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного доступа в анклав для оказания срочного содействия гражданскому населению.

Глава центробанка Ирана 29 декабря 2023 года анонсировал подписание валютного соглашения с Россией в первом квартале 2024 года. Это позволит странам расплачиваться друг с другом за поставки товаров и сырья в рублях и риалах.

На прошедшем в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря 2023 года страны ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле. Это документ заменил временное соглашение, которое действовало с 2019 года. Его подписали вице-премьер России Алексей Оверчук, а также представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.