Москва, 15 января, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главной иранского Минобороны Мохаммадом Аштиани. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны в Telegram-канале.

Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны России Сергей Шойгу

Отмечается, что в ходе телефонного разговора глава российского оборонного ведомства обсудил со своим иранским коллегой вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, а также затронул проблемы региональной безопасности.

«Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ подчеркнули, что разговор прошёл в дружественной атмосфере и стал «очередным шагом в укреплении стратегических отношений между двумя государствами».

Как передавало ИА Регнум ранее, в начале января член исполнительного совета фонда национального развития Ирана Хосейн Айвазлу заявил, что фонды национального благосостояния России и Ирана планируют создать совместные инвестиционные комитеты. Они нужны для реализации проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и ряде других сфер.

Кроме того, 29 декабря глава центробанка Ирана анонсировал подписание валютного соглашения с Россией в первом квартале 2024 года. Это позволит странам расплачиваться друг с другом за поставки товаров и сырья в рублях и риалах.

Ранее, 25 декабря, на прошедшем в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета страны ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле. Этот документ заменил временное соглашение, которое действовало с 2019 года. Его подписали вице-премьер России Алексей Оверчук, а также представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.