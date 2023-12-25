Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле взамен временному и действовавшему с 2019 года. Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Сайт правительства РФ

Представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, вице-премьер России Алексей Оверчук поставили подписи под документом. С иранской стороны соглашение подписал министр рудников и торговли Аббас Али-Абади.

Чтобы соглашение вступило в силу, его должны ратифицировать страны-участники. Председатель коллегии ЕЭК Мясникович выразил надежду, что парламенты не будут затягивать этот процесс и быстро его проведут. По его мнению, необходимо работать над реализацией как торговых, так и инвестиционных положений соглашения.

«Мы делали расчёты: при нынешнем уровне развития отношений это позволит экономить прежде всего на уплате таможенных пошлин, платежей, и здесь очень серьёзные цифры получаются, которые будет экономить и российский бизнес, и иранский бизнес», — перечислил Мясникович журналистам.

Также создадут возможности для выхода на рынки друг друга. Иранский министр уверен, что соглашение поможет развитию не только торговли между государствами, но и туристической отрасли.

22 октября ИА Регнум сообщало о планах подписать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Тогда отмечалось о завершении работы по проекту соглашения. Тогда ЕЭК обсуждала несколько десятков вопросов. Среди них международное сотрудничество, техническое, таможенно-тарифное регулирование.