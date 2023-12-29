Тегеран, 29 декабря, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Глава центрального банка Ирана Мохаммад Фазрин анонсировал подписание валютного соглашения между Ираном и Российской Федерацией в первом квартале 2024 года, которое позволит странам вести торговлю в рублях и риалах.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

«[Объём — ред.] нашего экспорта в Россию меньше, чем [объём — ред.] импорта… Одной из наших мер является о, что в первом квартале следующего года между Ираном и Россией будет подписано валютное соглашение», — сказал глава иранского ЦБ, его слова приводит иранское агентство ISNA.

25 декабря на прошедшем в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета страны ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле, заменив тем самым временное соглашение, действовавшее с 2019 года. Подписи под документом поставили вице-премьер России Алексей Оверчук, а также представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что Россия намерена подписать с Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Она подчеркнула, что это событие станет важнейшей вехой в истории развития отношений двух государств.