Санкт-Петербург, 15 января, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Авторы заявления в суд о банкротстве Санкт-Петербургской биржи («СПБ Биржи») написали о просроченной задолженности в размере 435 млн рублей перед Сбербанком и ВТБ. Торговая площадка назвала это заявление подлогом.

Михаил Терещенко/ТАСС

В заявлении указывалось, что основанием для просьбы о банкротстве стали «задолженности» перед Сбербанком в 245 млн рублей, а также перед ВТБ в 190 млн рублей. Кроме того, в заявлении отмечалось, что из-за антироссийских санкций со стороны США торговая площадка не сможет исполнять свои обязательства.

Представители «СПБ Биржи» заявили, что «информация о задолженностях СПБ Биржи перед кредитными организациями не соответствует действительности», сообщает РБК.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября 2023 года на сайте Арбитражного суда Москвы опубликовали исковое заявление о банкротстве «СПБ Биржи», где её указали ответчиком. При этом данных об истце не было.

После этого акции торговой площадки обвалились более чем на треть. Пресс-служба компании в тот же день сообщила, что не подавала иск о банкротстве, и нет никаких оснований для этого. Курс акций после этого стал восстанавливаться.

Арбитражный суд Москвы 27 ноября не принял иск о банкротстве «СПБ Биржи».

После этого площадка заявила, что собирается обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента о подаче злоумышленниками заявления о банкротстве. Представители «СПБ Биржи» также предупредили, что мошенники могут использовать актуальную новостную повестку для совершения преступных действий. Представители «СПБ Биржи» попросили быть внимательнее к любой информации, которая может касаться деятельности организации.

Позже Центробанк РФ заявил об отсутствии жалоб после ситуации с «банкротством» «СПБ Биржи». Глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута тогда сообщил, что торговая площадка не подавала заявление о банкротстве, но призвал выяснить, кто это сделал. Он отметил, что ложное сообщение привело к падению на рынке акций, что могли использовать для получения дохода.