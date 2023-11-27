Санкт-Петербург, 27 ноября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. «СПБ Биржа» не подавала иск банкротстве, заявила пресс-служба компании 27 ноября в Telegram-канале комментируя сообщения в СМИ.

Михаил Терещенко/ТАСС

«СПБ Биржа» обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — добавили в компании.

Данные, что «СПБ Биржа» подала документы о банкротстве, опубликовали 27 ноября на сайте Арбитражного суда Москвы. Сообщается, что иск зарегистрировали 24 ноября, но пока не приняли к производству. Ответчиком числится Петербургская биржа, истца не указали.

После появления сообщения об иске акции «СПБ Биржа» резко обвалились. Максимум падения достигал 34,89%. После того, как компания опровергла сообщения о банкротстве, курс акций начал восстанавливаться.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября «СПБ Биржа» попала под санкции США. На следующий день компания приостановила торги российскими и иностранными ценными бумагами до 6 ноября.