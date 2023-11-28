Санкт-Петербург, 28 ноября, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская биржа («СПБ Биржа») собирается обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента о подаче злоумышленниками заявления о банкротстве, говорится в заявлении этого учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Торговая площадка также предупредила, что мошенники могут использовать актуальную новостную повестку для совершения преступных действий. Представители «СПБ Биржи» попросили быть внимательнее к любой информации, которая может касаться деятельности организации.

Ранее появились сведения о том, что «СПБ Биржа» якобы подала заявление о банкротстве. Иск зарегистрировали в Арбитражном суде, который вернул заявление. При этом имя заявителя не раскрывалось.

На фоне новостей о подаче иска акции компании обвалились почти на треть. Представители «СПБ Биржи» опровергли подачу документов на банкротство и назвали финансовое состояние своего учреждения устойчивым. После этого курс акций начал восстанавливаться.

2 ноября США ввели санкции в отношении «СПБ Биржи». Из-за этого площадка приостановила торги российскими и иностранными ценными бумагами до 6 ноября. 7 ноября стало известно, что «СПБ Биржу» вместо Романа Горюнова возглавил его первый заместитель Евгений Сердюков.