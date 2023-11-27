Москва, 28 ноября, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы решил вернуть заявление о банкротстве, поданное «СПБ Биржей», сообщили журналистам в пресс-службе судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Определением от 27.11.2023 заявление возвращено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Санкт-Петербургская биржа («СПБ Биржа») попала под санкции США. После этого она приостановила торги российскими и иностранными ценными бумагами до 6 ноября. 7 ноября появилась информация о том, что новым главой «СПБ Биржи» вместо Романа Горюнова станет его первый заместитель Евгений Сердюков.

27 ноября стало известно, что «СПБ Биржа» подала документы о банкротстве. Иск по этому поводу зарегистрировали ещё 24 ноября, но пока не приняли к производству. Ответчиком числится «СПБ Биржа», а истец не называется.

При этом в Санкт-Петербургской бирже заявили, что не подавали документы на банкротство.