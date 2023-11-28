Москва, 28 ноября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Центробанк России пока не получал жалоб от инвесторов после сообщений о «банкротстве» «СПБ Биржи», но не исключено, что они будут, заявил 28 ноября журналистам глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Я думаю, что они поступят. Так как-то, что мы вчера увидели, это даже не злоупотребление правом, это преступление», — сказал он.

Мамута уверен, что торговая площадка не подавала заявление о банкротстве, но призвал выяснить, кто это сделал. Он отметил, что ложное сообщение привело к падению на рынке акций, что могли использовать для получения дохода.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября на сайте Арбитражного суда Москвы опубликовали исковое заявление о банкротстве «СПБ Биржи», где её указали ответчиком. При этом данных об истце не было.

После этого акции торговой площадки обвалились более чем на треть. Пресс-служба компании в тот же день сообщила, что не подавала иск о банкротстве, и нет никаких оснований для этого. Курс акций после этого стал восстанавливаться.

Арбитражный суд Москвы 27 ноября не принял иск о банкротстве «СПБ Биржи». Пресс-служба торговой площадки заявила, что компания обратится в правоохранительные органы, чтобы они провели расследование по этому делу.