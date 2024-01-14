Курск, 15 января, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Курском и Курским районом, написал в своём Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.

Mil.ru ПВО

«В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО», — говорится в сообщении.

Губернатор попросил жителей города и района сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января Роман Старовойт проинформировал о том, что украинский беспилотник атаковал посёлок городского типа Тёткино в Курской области. В результате удара оказался ранен местный житель. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, из-за атаки выбило окна в двух домовладениях. Старовойт пообещал помочь в ремонте пострадавших домов.

Утром 11 января на окраине Калуги над насосной станцией взорвался беспилотник ВСУ. Из-за взрыва никто не пострадал, но получило повреждение одно здание.