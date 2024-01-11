Курск, 11 января, 2024, 11:42 — ИА Регнум. В Курской области силы РЭБ нейтрализовали два украинских ударных беспилотника, сообщил 11 января представитель экстренных служб.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 16:20 мск 10 января поступила информация о подавлении в Глушковском районе силами РЭБ прилетевших со стороны Украины двух дронов-камикадзе», — рассказал представитель служб агентству «РИА Новости».

По его данным, упав на землю, дроны сдетонировали. В результате никто не погиб и не пострадал, разрушений нет.

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