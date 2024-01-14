Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 14 января, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В результате атаки дроном украинской армии посёлка Тёткино в Глушковском районе Курской области получил ранение мирный житель. Об этом 14 января сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Также в результате атаки дронов ВСУ выбило окна в двух домовладениях. Губернатор пообещал оказать собственникам помощь в ремонте.

Как передавало ИА Регнум, 12 января мэр Горловки Иван Приходько сообщил об атаке дрона ВСУ на реанимационный автомобиль. В результате этого погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании, ещё три медика получили ранения.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 11 января сообщил о взрыве украинского беспилотника над насосной станцией на окраине Калуги. В результате этого нет пострадавших и не произошло возгорания, однако получило повреждение здание.