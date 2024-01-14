Санкт-Петербург, 14 января, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Маркетплейс Wildberries пытается связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время крупного пожара. Об этом 14 января сообщили в компании.

Кадр из видео

Представители маркетплейса заявили, что пока не получается дозвониться до более чем полусотни работников. Некоторые из них, спасаясь от возгорания, оставили в здании свои личные вещи, включая мобильные телефоны.

«В настоящее время у нас нет связи с 54 сотрудниками», — заявили в Wildberries в беседе с «РИА Новости».

При этом в компании заявили, что ни один из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим.

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Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах на территории Санкт-Петербурга вспыхнул утром 13 января. Сотрудники МЧС локализовали его через несколько часов на площади 70 тыс. кв. м. Площадь обрушения после пожара составила 50 тыс. кв. м.

Пожару присвоили наивысший ранг опасности. В ликвидации возгорания участвовали несколько сот человек. Утром 14 января ранг опасности пожара снизили до первого уровня.

Окончательно возгорание не смогли потушить более суток. Пожарные не допустили распространения огня на электроподстанцию и парковку, расположенные рядом со зданием склада. К середине дня 14 января на складе ликвидировали открытое горение и начали проливку и разбор конструкций.

Причины пожара пока не установили. Фигурировала версия о неисправной электропроводке, а также о проблемах с работой пожарной сигнализации. Так, сотрудники склада рассказали, что сигнализация неоднократно срабатывала ложно и на неё в момент пожара не отреагировали. Близкий к МЧС источник называл также версию поджога.

Источник в МЧС заявил, что сгоревший склад ни разу не проверяли пожарные, помещение ввели в эксплуатацию без разрешения. При этом в компании назвали эту информацию не соответствующей действительности.

Позднее в этот же день председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.

На появившихся в Сети кадрах, снятых коптера с места пожара в Шушарах на второй день после возгорания, видно, что от склада почти ничего не осталось, разрушено буквально всё, здание выгорело дотла. В некоторых местах устояли обломки стен.