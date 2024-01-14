Путин объяснил важность поездки на Чукотку
Путин рассказал, что смог своими глазами увидеть нужды жителей Чукотки
Москва, 14 января, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Поездка на Чукотку позволила президенту России Владимиру Путину своими глазами увидеть, как живут жители этого российского региона, рассказал он 14 января журналистам.
Глава государства рассказал, что давно хотел побывать на Чукотке. Когда узнаёшь о жизни региона «по бумагам» — это одно, совсем другое — увидеть всё своими глазами, рассказал он.
«Когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, начинаешь понимать, что это такое и как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать», — сказал Путин.
Он привёл в пример положение аэропорта в Анадыре, где люди живут по одну сторону залива, а воздушная гавань находится на другой стороне. Президент добавил, что подобные поездки ничем нельзя заменить, поэтому они очень важны.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин прилетел на Чукотку 10 января. По Анадырю он передвигался на тюменском снегоболотоходе «Хищник». На встрече с жителями Чукотки он высказал удивление по поводу расположения аэропорта, отметив, что добираться в город было непросто.
О желании побывать на Чукотке президент заявлял ещё в 2017 году. Во время нынешней поездки на Чукотку Путин признался, что хотел слетать и в Якутию, но не позволила погода. Президент 11 января совершил поездку в Хабаровский край.