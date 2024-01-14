Москва, 14 января, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Поездка на Чукотку позволила президенту России Владимиру Путину своими глазами увидеть, как живут жители этого российского региона, рассказал он 14 января журналистам.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства рассказал, что давно хотел побывать на Чукотке. Когда узнаёшь о жизни региона «по бумагам» — это одно, совсем другое — увидеть всё своими глазами, рассказал он.

«Когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, начинаешь понимать, что это такое и как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать», — сказал Путин.

Он привёл в пример положение аэропорта в Анадыре, где люди живут по одну сторону залива, а воздушная гавань находится на другой стороне. Президент добавил, что подобные поездки ничем нельзя заменить, поэтому они очень важны.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин прилетел на Чукотку 10 января. По Анадырю он передвигался на тюменском снегоболотоходе «Хищник». На встрече с жителями Чукотки он высказал удивление по поводу расположения аэропорта, отметив, что добираться в город было непросто.

О желании побывать на Чукотке президент заявлял ещё в 2017 году. Во время нынешней поездки на Чукотку Путин признался, что хотел слетать и в Якутию, но не позволила погода. Президент 11 января совершил поездку в Хабаровский край.