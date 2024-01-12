Москва, 12 января, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Задержанного в Финляндии по обвинениям в военных преступлениях россиянина Яна Петровского (Воислава Тордена) содержат в максимально жёстких условиях и ограничивают в правах намного сильнее любого другого заключённого. Об этом рассказала его адвокат Наталия Мальгина.

IMAGO/Markku Ulander/TASS

При этом она подчеркнула, что формально никаких ограничений в отношении Тордена суд не установил.

«Из-за того, что против Воислава Тордена приняты прямые санкции ЕС и США, он не имеет права получать денежные средства, кроме базовых выплат для заключённых, на которые в день можно купить один стаканчик йогурта или одно яблоко», ― рассказала в беседе с «РИА Новости» правозащитница.

Она добавила, что следствие может затянуться на годы, при этом в генпрокуратуре ей подтвердили, что выдвинутые Тордену обвинения со стороны Украины в Финляндии не считаются преступлениями и не подпадают под уголовную ответственность. Мальгина добавила, что Финляндия проведёт собственное расследование по международным преступлениям в рамках универсальной подсудности.

Как сообщало ИА Регнум, россиянина Яна Петровского 20 июля 2023 года при попытке вылететь в Ниццу задержала финская пограничная служба в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии.

Россиянина задержали в Финляндии по обращению киевских властей. Киев обвинил мужчину в совершении преступлений в ходе конфликта в Донбассе в 2014–2015 годах. В Донбассе Торден был одним из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

Окружной суда региона Ита-Уусимаа в Финляндии продлил его арест. В суде задержанный потребовал, чтобы его лица не было видно во время заседания. Он назвал себя Воиславом Торденом, а потом через адвокатов запросил убежища в Финляндии.

После освобождения из тюрьмы 8 декабря Тордена задержали пограничники. Верховный суд Финляндии постановил не выдавать его Украине. Согласно решению суда, Финляндия не может экстрадировать 36-летнего мужчину на Украину, поэтому никаких оснований для дальнейшего содержания россиянина под стражей нет.

18 декабря суд в Финляндии заключил под стражу Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине. Мужчину отправили в тюрьму города Вантаа.