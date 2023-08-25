Хельсинки, 25 августа, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Российское посольство в Финляндии сообщило 25 августа о задержании гражданина России по обращению киевских властей.

TASS/EPA/MAURI RATILAINEN

«Финские правоохранительные органы 23 августа 2023 года информировали посольство о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей», — говорится в сообщении дипведомства.

В посольстве добавили, что в тот же день, 23 августа, финской стороне направили запрос на проведение встречи с российским гражданином. Ответа на запрос не последовало.

Со своей стороны российское диппредставительство принимает меры для оказания консульской помощи задержанному.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа двух россиян арестовали в Польше по обвинению в шпионаже. Глава польского МВД Мариуш Каминьский заявил, что Агентство внутренней безопасности задержало двух россиян, которые якобы распространяли пропагандистские материалы в Варшаве и Кракове.

В Финляндии с 10 июля вступили в силу ограничения на въезд в страну граждан России. Правила въезда в страну ужесточили для студентов, владельцев недвижимости и деловых путешественников. В частности, бизнесменам разрешён въезд, но им запрещён транзит в другие страны.