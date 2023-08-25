Хельсинки, 25 августа, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Окружной суда региона Ита-Уусимаа в Финляндии продлил арест россиянина, задержанного 23 августа по запросу Украины. Трансляцию вела пресс-служба суда.

ЦОС ФСБ РФ

Представитель Национального бюро расследований Финляндии попросил суд продлить содержание под стражей, так как правоохранителям нужно больше времени на расследование. Суд удовлетворил просьбу. Решение о возможной экстрадиции минюст примет позже.

В суде задержанный потребовал, чтобы его лица не было видно во время заседания. Он назвал себя Воиславом Торденом, а потом через адвокатов запросил убежища в Финляндии.

Ранее финские СМИ сообщили, что власти Финляндии задержали одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» россиянина Яна Петровского. Утверждается, что он находится под санкциями ЕС и США.

В посольстве России в Финляндии сообщили, что их уведомили о задержании россиянина, но пока не предоставили возможности встретиться с ним. Дипломаты предпринимают меры, чтобы оказать ему консульскую помощь.

Группа «Русич» в период с 2014 по 2015 год участвовала в конфликте в Донбассе, защищая ДНР и ЛНР. В Брюсселе утверждают, что она может быть связана с ЧВК «Вагнер».