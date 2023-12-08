Хельсинки, 8 декабря, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Верховный суд Финляндии постановил не выдавать Украине российского гражданина Воислава Тордена (Яна Петровского), ранее задержанного по запросу Киева, а немедленно освободить его. Об этом сообщает 8 декабря газета Helsingin Sanomat.

Кадр из видео Воислав Торден (Ян Петровский)

Согласно решению суда, Финляндия не может экстрадировать 36-летнего Тордена на Украину, поэтому никаких оснований для дальнейшего содержания россиянина под стражей нет.

«Верховный суд предписывает немедленно освободить Тордена, если нет других оснований для лишения свободы», — отмечает издание.

Как сообщало ИА Регнум, Тордена задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля 2023 года, после чего поместили в центр содержания мигрантов за нарушение иммиграционного законодательства. В августе украинские власти запросили экстрадицию Тордена, поэтому его перевели в тюрьму.

Киевский режим обвиняет российского гражданина в совершении преступлений в ходе конфликта в Донбассе в 2014–2015 годах. Финские СМИ сообщали, что в Донбассе он якобы руководил диверсионно-штурмовой разведывательной группой «Русич». Торден внесён в санкционные списки ЕС и американского минфина.

После помещения Тордена под арест его посетили сотрудники консульского отдела российского посольства в Хельсинки. Адвокат россиянина Хейкки Лампела заявлял, что в случае выдачи Украине его жизнь окажется под угрозой.