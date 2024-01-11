Москва, 11 января, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила 11 января, что в настоящий момент число участников избирательной кампании на выборах президента остаётся неизменным и составляет 11 человек.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Напомню и уточню, что у нас сейчас происходит. На данном этапе у нас 11 человек участвуют в избирательной кампании, правда на разных стадиях», — заявила глава ЦИК.

Как напомнила Памфилова, восьмерых из них выдвинули партии, ещё трое — самовыдвиженцы.

Кандидаты в президенты

Памфилова уточнила, что «полноценные, официально зарегистрированные» кандидаты на сегодняшний день это: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента состоятся 17 марта 2024 года, голосование пройдёт в течение трёх дней, начиная с 15 числа. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта. Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в выборах 2024 года. Общее число его доверенных лиц может составить до 600 человек, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова.

Сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко 8 января сообщила, что по всей России в поддержку самовыдвижения Путина собрали более 1,3 млн подписей. По её словам, листы с подписями привезли из Башкирии, Пермского края, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Кировской, Саратовской, Пензенской областей, Татарстана, Удмуртии, Мордовии, Марий Эл.