Рига, 11 января, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Посольство России в Риге сообщило, что уведомило Латвию о неизбежности ответных мер, включая компенсацию за ущерб из-за конфискации «Дома Москвы».

Global Look Press/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Ранее, 11 января, депутаты Сейма Латвии утвердил законопроект о передаче «Дома Москвы» в центре Риги в собственность государства.

«Эта беспрецедентная по своей враждебности выходка не останется без ответа и будет иметь самые серьёзные последствия», — говорится в сообщении российского диппредставительства, опубликованном в Telegram-канале.

В посольстве расценили это решение латвийского парламента как правовой произвол и акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран. Этот шаг создаёт крайне опасный прецедент, посылая иностранных государствам чёткий сигнал, что их активы в республике не защищены ни местными законами, ни международным договорами, подчеркнули дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, латвийские депутаты 11 января решили продать здание «Дома Москвы», а вырученные средства передать Украине. В Сейме это решение объяснили обеспечением «прекращения политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии». Утверждённый депутатами законопроект предусматривает, что все, владеющие имуществом в «Доме Москвы», должны в течение семи дней вывезти его из помещений.

Представители латвийских спецслужб 21 декабря 2023 года ворвались в здание «Дом Москвы» в Риге. Сотрудников центра допросили, произвели опись имущества. В МИД России захват «Дома Москвы» в Риге назвали бандитизмом.