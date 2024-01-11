Рига, 11 января, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Сейм Латвии утвердил законопроект по передаче «Дома Москвы» в собственность государства, сообщило 11 января радио LSM.

Василий Шитов/ТАСС

«Здание продадут, а вырученные средства передадут Украине», — говорится в сообщении.

Такое решение в Сейме объяснили обеспечением «прекращения политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии».

Согласно законопроекту, лица, владеющие имуществом в «Доме Москвы», должны в течение семи дней вывезти его из помещений.

При этом отмечается, что право собственности на здание закреплено за департаментом городского имущества города Москвы. Однако государству в лице министерства сообщения Латвии принадлежит земельный участок, на котором расположен «Дом Москвы», поэтому власти предложили закрепить право собственности за министерством сообщения.

Согласно документу, власти до 31 марта 2024 года должны подать в Сейм доклад о дальнейших действиях со зданием.

«Дом Москвы» в Риге является центром культуры и делового сотрудничества, деятельность которого направлена на установление и развитие добрососедских отношений между Россией и Латвией. Постановление правительства Москвы о создании «Дома Москвы» в Риге приняли 13 декабря 2001 года. Деятельность центра направлена на содействие развитию международных связей, организацию и проведение культурных, социальных, информационных и экономических программ поддержки российских соотечественников.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2022 года министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил разработать специальный закон для отчуждения собственности находящегося в Риге «Дома Москвы» и санаториев «Янтарный Берег» и «Белоруссия». Он заявлял, что конфискованные у России и Белоруссии объекты недвижимости в Латвии будут использовать для размещения украинских беженцев.

Представители латвийских спецслужб 21 декабря 2023 года ворвались в здание «Дом Москвы» в Риге. У сотрудников центра отобрали средства связи и допросили. В помещениях описали имущество и компьютерную технику. В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала захват «Дома Москвы» в Риге бандитизмом. Дипломат подчеркнула, что Москва не оставит эти действие без ответа.