Вашингтон, 12 января, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Белый дом пока не готов дать новую информацию о возможной конфискации замороженных Западом российских активов, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби на брифинге.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США

Ранее агентство Bloomberg, сообщило, что власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных средств, принадлежащих России. По сведениям журналистов, Вашингтон собирается передать эти деньги Киеву.

11 января помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен рассказал, что американское правительство якобы пока не принимало никаких официальных решений о конфискации замороженных российских активов. Он уточнил, что этот вопрос рассматривается совместно с другими странами «Группы семи» (G7).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия рассматривает изъятие своих активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов. Он подчеркнул, что такие действия Запада не могут остаться без последствий.

24 октября 2022 года Песков заявил, что западные страны фактически незаконно присвоили заблокированные активы России, в том числе и её золотовалютные резервы.