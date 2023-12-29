Вашингтон, 29 декабря, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Власти США не смогут направить для помощи Украине замороженные российские активы, если страны ЕС не дадут на это своё согласие, написал в статье для газеты The Washington Post колумнист Джош Рогин со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Он отметил, что некоторые европейские государства, включая Германию, сомневаются в целесообразности такого шага. При этом большая часть замороженных активов находится в Бельгии и Швейцарии, а на США приходится только 2%.

В Европе опасаются, что передача этих средств может подорвать доверие к евро. Рогин подчеркнул, что среди европейских стран нет общего мнения по этому вопросу.

Колумнист также привёл слова неназванного чиновника в администрации Байдена, который признал, что без поддержки Европы план США не сработает. Автор публикации также выразил мнение, что Украина способна потерять способность выжить как страна, если ей не направят российские активы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад фактически незаконно своровал многие активы России, в том числе и золотовалютные резервы. 9 февраля 2023 года агентство Bloomberg написало, что местонахождение 86% замороженных активов Центробанка РФ никому не известно, из-за чего ЕС не может передать их Украине. Общий размер всех заблокированных средств оценивается в $258 млрд.

21 июня Bloomberg выпустило статью, в которой говорилось, что в ЕС осознали, что не смогут на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы. Вместе с тем Евросоюз решил сосредоточиться на их временном использовании, которое должно помочь финансированию Украины.

21 декабря газета New York Times проинформировала, что Белый дом начал срочные переговоры с главами ряда западных стран об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины. 22 декабря Дмитрий Песков предупредил, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто направит Украине российские активы на Западе. Он добавил, что РФ будет смотреть, что можно конфисковать в ответ.