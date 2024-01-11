Вашингтон, 11 января, 2024, 20:45 — ИА Регнум. США не принимали никаких официальных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Решение о том, поступать ли таким образом, как их использовать, не принято. И оно будет принято при взаимодействии с нашими партнёрами по G7», — заявил представитель Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, администрация президента США Джо Байдена поддерживает принятие законодательных мер, которые позволят конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.

В записке, которую Совет национальной безопасности США отправил в комитет по международным отношениям сената, говорится, что «в принципе» приветствует законопроект, который позволит конфисковать финансовые средства России.

Весной 2022 года западные страны заблокировали активы России на сумму 300 млрд долларов вскоре после начала спецоперации на Украине. Не один раз звучали заявления о намерении передать эти деньги Киеву, однако пока так и не приняты необходимые решения из опасений, что оно приведёт к оттоку активов других стран с Запада и падению курса доллара.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что вопрос о конфискации российских активов рассматривают на уровне G7.

Ранее в Кремле рассказали, чем грозит изъятие российских активов странам ЕС.

Такой шаг в Москве рассматривают как подрыв финансового авторитета и доверия к международным инвесторам. Подобные действия не могут остаться без последствий.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, США таким образом пытаются оказать давление на европейцев. Возникла парадоксальная ситуация, ведь большая часть российских активов находится не в США, а в Европе, добавил он.

Он отметил, что Москва не получала уведомлений о решении Белого дома поддержать конфискацию российских активов. По его словам, никто никого не уведомлял. Речь идёт о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, наших активов.