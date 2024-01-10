Лондон, 10 января, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, находившийся на этом посту с 2019 по 2022 год, выступил с утверждением, что он непричастен к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. Он заявил об этом 10 января газете The Times.

Иван Шилов ИА Регнум Борис Джонсон

По словам Джонсона, он считает информацию о своей причастности к срыву переговоров «полным бредом» и «российской пропагандой».

При этом экс-премьер признал, что после встречи делегации России и Украины в Стамбуле в 2022 году он провёл переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским и в ходе них выразил озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. По его словам, в эту ситуацию вмешался Борис Джонсон, настоявший на продолжении боевых действий и убедивший Киев не подписывать никаких соглашений с Россией.

Посольство России в Лондоне 26 ноября заявило, что британским властям следует ответить на неудобные вопросы о срыве мирных переговоров по Украине после заявлений Арахамии. Отмечалось, что они свидетельствуют о том, что при существенном вкладе Великобритании был упущен путь к переговорному решению конфликта.