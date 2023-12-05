Москва, 5 декабря, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Россия открыта к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако украинские власти сами решили прервать переговоры с Россией в 2022 году. Об этом заявил журналистам 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва готова к мирному разрешению ситуации на Украине, но главное для России — достижение поставленных целей.

«Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — сказал Песков в разговоре с RTVI.

Указ Зеленского

Начиная с октября 2022 года, глава киевского режима Владимир Зеленский выступает против дипломатического решения кризиса, он также подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В качестве приемлемого для себя варианта Зеленский выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год и подчеркнул, что тогда можно будет говорить о переговорах.

Позиция России

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал Путин, напоминая, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять. Кроме того, по мнению российского лидера, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

В Кремле и МИД РФ неоднократно отмечали, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Позиция Запада

По мнению западных лидеров, мирные переговоры Украины и России не должны проводиться в ущерб Киеву. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен 20 марта заявил, что Вашингтон будет выступать против любого мирного плана, если он не будет предусматривать отступления России из новых регионов.

В Кремле тогда заявили, что руководство США «маниакально настроено» на то, чтобы не позволить украинцам даже думать о гипотетической возможности выйти на мирный трек урегулирования.

Однако позже в ноябре 2023 года обозреватели немецкой газеты Bild в своём материале сообщили, что власти США и Германии хотят принудить руководителей киевского режима к мирным переговорам с Москвой и поэтому присылают Украине такие партии оружия, которых достаточно для удержания линии фронта, но не для наступления.