Москва, 11 января, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 245 военных двух направлениях в зоне спецоперации. Об этом 11 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении потери украинской армии составили до 160 военных. Российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Серебряного лесничества. Также ВСУ потеряли четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

«На купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Также российские войска нанесли удары по скоплениям личного состава и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Берестового в Харьковской области и Терн в ДНР.

«Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства», ― добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее, 10 января, ВСУ потеряли в зоне СВО 335 военных на двух направлениях — купянском и краснолиманском. На купянском направлении потери украинской армии составили до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. Здесь российские военные также отразили четыре атаки ВСУ в районах сёл Терны и Синьковка в Харьковской области.

На краснолиманском направлении российские военные нанесли удары по ВСУ в районе Серебрянского лесничества и села Червоная Диброва в ЛНР, уничтожив до 190 военнослужащих ВСУ.

Ещё на четырёх направлениях ― донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском ― Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 540 военных.