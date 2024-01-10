Москва, 10 января, 2024, 14:37 — ИА Регнум. За сутки ВСУ потеряли в зоне СВО 335 военных на двух направлениях — купянском и краснолиманском, сообщил 10 января на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ РИА Новости

«Противник потерял [на купянском направлении] до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — сообщил Конашенков.

На этом направлении российские военные уничтожили украинскую артсистему М777 производства США, а также две гаубицы — Д-20 И Д-30. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районах сёл Терны и Синьковка в Харьковской области.

На краснолиманском направлении российские военные нанесли удары по ВСУ в районе Серебрянского лесничества и села Червоная Диброва в ЛНР.

«Уничтожено до 190 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — сообщил Конашенков.

На донецком направлении украинская армия за сутки потеряла 280 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две БМП Bradley, три боевые бронемашины «Козак» и 15 автомобилей.

На южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 170 военных и два танка, на запорожском направлении — 40 бойцов, 50 военных — на херсонском направлении.

Конашенков сообщил, что российские военные нанесли в течение прошлых суток удары по радиолокационной станции П-18 ВСУ, украинскому складу боеприпасов, двум цехам сборки беспилотников и 113 артиллерийским подразделениям.