Москва, 10 января, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 540 военных на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне спецоперации, сообщил 10 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери противника составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными», — сообщил генерал-лейтенант.

Он добавил, что на донецком направлении российские военные также уничтожили два танка, две боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины «Козак», а также 15 автомобилей.

На южнодонецком направлении потери ВСУ составили до 170 военных и два танка. Российские военные отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что на запорожском направлении подразделения ВС России отразили атаку нацгвардии Украины у Работино. Российские силы за минувшие сутки нанесли удары по ВСУ у Новопокровки. Потери украинской армии на этом направлении составили до 40 военных.

Помимо этого, Вооружённые силы России поразили живую силу и технику ВСУ на правом берегу Днепра. Украинская армия за сутки потеряла до 50 бойцов на херсонском направлении.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 10 января заявили, что за сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации 335 военных на купянском и краснолиманском направлениях. В ведомстве заявили, что на этом направлении российские военные уничтожили артсистему М777 американского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Помимо этого, российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районах сёл Терны и Синьковка в Харьковской области.

В Минобороны сообщили, что ракетами и ударными беспилотниками российские военные в течение суток поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки БПЛА, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВС России перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».