Таллин, 11 января, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Действующий для ВСУ запрет на нанесение по России ударов натовским оружием следует снять, заявил 11 января президент Эстонии Алар Карси, передал украинский телеканал ТСН.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Эстонский лидер заявил об этом на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Назвав Россию «агрессором», президент прибалтийской республики сказал, что помешать уничтожать объекты на российской территории Таллин не может.

«И потому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине», — заявил Карси.

Страны НАТО неоднократно заявляли, что поставляемое Киеву оружие служит исключительно для защиты украинской территории и не используется для нанесения ударов по территории России.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ регулярно обстреливают территорию ДНР из натовского оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря ВСУ нанесли массированный ракетный удар по центру Белгорода, в результате которого погибли 25 и пострадали 109 человек. По данным Минобороны, удары украинская армия нанесла двумя ракетами «Ольха» и реактивными снарядами РСЗО Vampire.

Президент России Владимир Путин 1 января назвал случившееся целенаправленным ударом по гражданскому населению и терактом.