Донецк, 6 января, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Со стороны Украины вечером 6 января зафиксировали обстрел Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня, сообщило представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 21:25 (мск) — город Донецк: выпущено четыре ракеты из РСЗО», — написали в Telegram-канале представительства.

В течение дня ВСУ неоднократно обстреливали Донецк снарядами натовского калибра.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранения получили два мирных жителя. По словам мэра города Алексея Кулемзина, за период с 21:00 5 января до 09:00 6 января территория Донецка пять раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов украинские боевики выпустили десять снарядов калибра 155 мм, также был сброшен с беспилотника один снаряд.

ВСУ 4 января обстреляли многоквартирный дом в Донецке по улице Нарвской. Взрывоопасный предмет попал в квартиру на втором этаже. В результате обрушилось перекрытие, два человека оказались под завалами. Спасатели извлекли тело погибшей женщины, раненого мужчину госпитализировали.