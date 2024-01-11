Москва, 11 января, 2024, 12:27 — ИА Регнум. «Калашников» заключил крупный контракт на поставку управляемых ракет «Вихрь-1» дружественному государству, сообщили 11 января в пресс-службе концерна.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Заключён крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет «Вихрь-1» в адрес дружественного государства», — говорится в сообщении.

О какой именно стране идёт речь, не уточнялось.

При этом в пресс-службе добавили, что в 2023 году «Калашников» успешно выполнил поставки изделий «Вихрь-1», «Стрела», узлов и блоков управляемых артиллерийских снарядов, провел работы по освоению новой высокоточной техники. Объем производства в дивизионе спецтехники увеличился на 45%.

Управляемая ракета «Вихрь-1» предназначена для поражения наземной бронетехники. Авиаракета отличается рекордно удлиненным корпусом. Это обеспечило максимально возможную дальность и скорость полёта. «Вихрь-1» также называют «противотанковой» ракетой. Согласно техническим характеристикам, вес ракеты вместе с транспортировочным контейнером составляет 59 кг. Максимальная скорость достигает 610 м/с, а дальность запуска — от 400 м до 10 км. «Вихрь-1» пользуется популярностью в арабских странах.

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