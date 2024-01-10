Москва, 10 января, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Серийное производство новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» начнётся в 2024 году, сообщили 10 января ТАСС в пресс-службе «Ростеха».

Дмитрий Решетников/ТАСС

«В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии боеприпаса», — сообщили в госкорпорации.

«Дрель» рассчитана для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. Авиабомба уже успешно прошла все испытания, определённые Минобороны.

По утверждению разработчика, новейшую авиабомбу невозможно будет распознать на радарах. Она способна самостоятельно долететь на необходимое расстояние до цели и раскрываться над ней в нужный момент. При этом, если поражающий элемент не сработал по заданной цели, он самоликвидируется.

Авиабомбу «Дрель» разработало Научно-производственное объединение «Базальт», входящее в состав госкорпорации «Ростех». Дальность планирования бомбы достигает 30 км. «Дрель» оснастили 15 самоприцеливающимися боевыми элементами. На конечном участке траектории они отделяются от бомбы и спускаются на парашютах, наводясь на цель при помощи радарных и инфракрасных сенсоров. Среди главных преимуществ авиабомбы — точность и дальность полета.

Как сообщало 10 января ИА Регнум, западные журналисты назвали обновлённую версию российского беспилотника «Куб» «ночным кошмаром» для украинской армии. Впервые представленные пять лет назад дроны станут проблемой для Украины. После запуска ударный беспилотник может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать её из верхней полусферы вертикальным пикированием. Это позволяет поражать танки, пробивая верхнюю часть башни и корпуса.

В декабре сообщили, что в зоне спецоперации начали применять дрон-камикадзе «Огурец», который создали разработчики центра спецподготовки «Каскад — Урал». Дрон уже поставляют на фронт в комплектации по 5–10 штук.