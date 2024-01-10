Москва, 10 января, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Российские модернизированные ударные беспилотники «Куб», впервые представленные пять лет назад, станут проблемой для Украины, сообщило Newsweek.

Антон Новодережкин/ТАСС «КУБ-БЛА»

«Вероятно, обновлённая версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине», — говорится в материале.

Ещё пять лет назад «Куб» мог похвастаться внушительными характеристиками, но обновлённая версия, отметили журналисты, превратится в «ночной кошмар» для украинской армии.

Помимо этого, российские войска получили новейшие САУ «Коалиция-СВ».

Беспилотник «Куб» — российский высокоточный беспилотный летательный аппарат. Его разработала группа компаний ZALA AERO, входящих в концерн «Калашников». После запуска ударный беспилотник может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать её из верхней полусферы вертикальным пикированием. Это позволяет поражать танки, пробивая верхнюю часть башни и корпуса. Преимуществами комплекса также являются скрытый запуск, высокая точность бомбометания и бесшумность.

Как сообщало в сентябре 2023 года ИА Регнум, госкорпорация «Ростех» собирается кратно нарастить выпуск дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также беспилотников «Тахион» и «Гранат» благодаря расширению производственных мощностей. В планах компании также в два раза нарастить производство ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь» и зенитных управляемых ракет 9М333.

В декабре сообщили, что в зоне спецоперации начали применять дрон-камикадзе «Огурец», который создали разработчики екатеринбургского центра спецподготовки «Каскад — Урал». Дрон поставляется на фронт в комплектации по 5–10 штук.