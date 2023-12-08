Екатеринбург, 8 декабря, 2023, 12:50 — ИА Регнум. В зоне спецоперации начали применять дрон-камикадзе «Огурец», который был создан разработчиками екатеринбургского центра спецподготовки «Каскад — Урал». Об этом сообщил генеральный директор данного центра Антон Федорович.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он пояснил, что первые прототипы беспилотника «Огурец» появились ещё в конце прошлого года, а в апреле 2023 года специалисты создали рабочий и летающий семидюймовый FPV-дрон, который может нести на себе до 2,5 кг взрывчатки на расстояние до пяти километров.

Федорович уточнил, что дрон создавался под будущие задачи, специалисты смотрели на опережение. Он также пояснил, почему дрон назвали «Огурцом».

«Все названия дронов у наших противников и наших коллег грубоватые, угрожающие, и мы решили пойти по той политике, когда наши друзья будут поражать цель, они будут говорить: «Вот я «Огурцом» уничтожил танк». Сначала у него в названии были просто цифры, буквы, генерации, а потом решили, что пусть будет «Огурец», на нём к тому же есть пластиковые зеленые вставки», — приводит «РИА Новости» слова Федоровича.

Он добавил, что дрон поставляется на фронт комплектацией по 5-10 штук совместно с очками, пультом, аккумуляторами, ударопрочным кейсом.

«Сейчас у нас идёт разработка нового десятидюймового дрона, который уже полетит по новым частотам», — уточнил собеседник.

Как передавало ИА Регнум, индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что Госкорпорация «Ростех» собирается кратно нарастить выпуск дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также беспилотников «Тахион» и «Гранат» благодаря расширению производственных мощностей. Оздоев также заявил о планах в два раза нарастить производство ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь» и зенитных управляемых ракет 9М333.

Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали отвлекающий разведку противника ложный дрон «Лодырь». Как рассказал генеральный директор организации Дмитрий Кузякин, комплекс ложного оператора дрона «Лодырь» позволяет отвлечь на себя системы радиоэлектронной разведки противника на время боевого применения настоящего FPV-расчёта.