Вашингтон, 11 января, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Член Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Крис Делузио первым среди представителей Демократической партии призвал шефа Пентагона Ллойда Остина добровольно покинуть свой пост на фоне скандала о его госпитализации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Являясь членом комитета по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США, я обязан осуществлять надзор за министерством обороны… этот долг требует от меня призвать министра Остина уйти в отставку», — написал Делузио на своей странице в социальной сети X, подчеркнув, что потерял доверие к возглавляемому Ллойдом Остином министерству обороны страны.

Согласно материалу издания Politico, Крис Делузио стал первым законодателем-демократом, объявившим о необходимости отправить главу Пентагона в отставку.

Как передавало ИА Регнум, 6 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что главу минобороны США госпитализировали с осложнениями в связи с недавно проведённой медицинской процедурой. Позднее Ллойда Остина перевели из отделения интенсивной терапии, после чего тот вернулся к исполнению своих должностных обязанностей.

9 января Пентагон опубликовал заявление медиков, согласно которому у главы минобороны диагностировали рак простаты.

В тот же день пресс-секретарь американского оборонного ведомства в ходе беседы с журналистами сообщил, что Пентагон не смог своевременно проинформировать о госпитализации Ллойда Остина из-за характера выявленного у него заболевания. По словам Райдера, эта болезнь является глубоко личным вопросом.