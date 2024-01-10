Вашингтон, 10 января, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Министра обороны США Ллойда Остина госпитализировали из-за осложнений после операции по удалению рака простаты, сообщила The New York Times со ссылкой на заявление национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида.

Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Министр обороны США Ллойд Остин

«Остин перенёс то, что в больнице охарактеризовали как минимально инвазивную хирургическую процедуру, известную как простатэктомия», — говорится в материале.

Представитель больницы рассказал, что Остин попал в больницу 1 января с сильными болями в животе, бедрах и ногах после того, как неделей ранее он перенёс операцию. Министра обороны, у которого развилась инфекция, поместили в реанимацию, где откачали лишнюю жидкость из брюшной полости. Медики диагностировали у главы Пентагона рак простаты в декабре 2023 года.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге 9 января, что Белый дом также с опозданием проинформировали о госпитализации Остина.

В свою очередь конгрессмен Майк Д. Роджерс, председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам, сообщил о начале расследования по факту того, что Остин не сообщил о своей госпитализации и недееспособности.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что главу минобороны США Остина госпитализировали с осложнениями после недавно проведённой медпроцедуры. В заявлении не сообщалось, какую именно медпроцедуру провели главе Пентагона. Однако Райдер отметил, что Остин идёт на поправку и планирует приступить к своим обязанностям в ближайшее время.

В январе 2022 года Ллойд Остин переболел COVID-19. Министр во время болезни продолжал работать из дома.