Вашингтон, 10 января, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Пентагон не смог своевременного проинформировать о госпитализации главы ведомства Ллойда Остина из-за характера выявленного у него заболевания. Об этом заявил журналистам официальный представитель руководителя обороны США Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

Он пояснил, что эта болезнь является глубоко личным вопросом.

Ранее стало известно, что у Остина ещё в начале 2023 года диагностировали рак простаты. 22 декабря его госпитализировали, а после чиновника направили на операцию.

Официальный представитель минобороны также отметил, что полномочия главы ведомства на период провидения операции Остина переходили к замминистра обороны Кэтрин Хикс.

При этом медики опубликовали заявление, в котором говорилось о том, что, несмотря на лечение, которое назначили чиновнику, он вновь оказался в больнице с осложнениями. Уточнялось, что Остина поместили в отделение интенсивной терапии.

8 января стало известно, что глава Пентагона находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Его уже выписали из отделения интенсивной терапии, однако он по-прежнему испытывает недомогание.