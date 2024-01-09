Пентагон объяснил задержку с оповещением о госпитализации главы ведомства
Пентагон: позднее оповещение о госпитализации Остина произошло из-за диагноза
Вашингтон, 10 января, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Пентагон не смог своевременного проинформировать о госпитализации главы ведомства Ллойда Остина из-за характера выявленного у него заболевания. Об этом заявил журналистам официальный представитель руководителя обороны США Патрик Райдер.
Он пояснил, что эта болезнь является глубоко личным вопросом.
Ранее стало известно, что у Остина ещё в начале 2023 года диагностировали рак простаты. 22 декабря его госпитализировали, а после чиновника направили на операцию.
Официальный представитель минобороны также отметил, что полномочия главы ведомства на период провидения операции Остина переходили к замминистра обороны Кэтрин Хикс.
При этом медики опубликовали заявление, в котором говорилось о том, что, несмотря на лечение, которое назначили чиновнику, он вновь оказался в больнице с осложнениями. Уточнялось, что Остина поместили в отделение интенсивной терапии.
8 января стало известно, что глава Пентагона находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Его уже выписали из отделения интенсивной терапии, однако он по-прежнему испытывает недомогание.