Беспилотник сбили над Волгоградской областью
Губернатор Бочаров: беспилотник сбили над Волгоградской областью
Волгоград, 10 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Над территорией Волгоградской области уничтожили беспилотник. Об этом 10 января сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат», ― уточнил глава региона в Telegram-канале.
По его словам, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет. Других подробностей Бочаров не привёл.
Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Волгоградской области. Атаку ВСУ предприняли утром, используя беспилотники самолётного типа.
В тот же день Минобороны сообщило об атаке ВСУ с помощью беспилотников на территории Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Российские силы ПВО уничтожили и перехватили 33 дрона ВСУ.
Ещё один беспилотник неустановленного типа заметили в небе над областью в ночь на 16 ноября. В результате взрыва дрона на складе боеприпасов в воинской части возник пожар. Предположительно, БПЛА запустили с территории Украины. Возгорание ликвидировали.