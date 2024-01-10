Волгоград, 10 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Над территорией Волгоградской области уничтожили беспилотник. Об этом 10 января сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат», ― уточнил глава региона в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет. Других подробностей Бочаров не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Волгоградской области. Атаку ВСУ предприняли утром, используя беспилотники самолётного типа.

В тот же день Минобороны сообщило об атаке ВСУ с помощью беспилотников на территории Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Российские силы ПВО уничтожили и перехватили 33 дрона ВСУ.

Ещё один беспилотник неустановленного типа заметили в небе над областью в ночь на 16 ноября. В результате взрыва дрона на складе боеприпасов в воинской части возник пожар. Предположительно, БПЛА запустили с территории Украины. Возгорание ликвидировали.